Посол Шевченко: Украина обсуждает с Молдавией возвращение уклонистов на родину

Украина ведет диалог с Молдавией по вопросу возвращения на родину уклонистов от службы в ВСУ, в первую очередь речь идет о тех, кому власти Молдавии отказали в предоставлении убежища на территории государства.
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