Аргументы недели

98 525 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Samarium
    Побыстрее  излечивайся и восстанавливайся, Анастасия...Ты-ВОЕННЫЙ корреспондент, да еще такой прославленной организац...Евгений Пригожин ...
  • Peter Grand
    perebezchikДепутат Госдумы З...
  • Peter Grand
    eshe nashli odno inosrannoe slovo - "relokant", pridurki napridumyvayut vsyakoe..Депутат Госдумы З...

Глава МИД страны Пандор: ЮАР сосредоточит внимание БРИКС на экономическом развитии Африки

Глава МИД страны Пандор: ЮАР сосредоточит внимание БРИКС на экономическом развитии Африки

ЮАР обратит внимание стран БРИКС на развития Африки в экономическом плане. Об этом сообщила глава МИД страны Наледи Пандор.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх