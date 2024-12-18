"У России 38807 км морских границ. К этому надо прибавить 7616 км по рекам и озерам – это тоже не на суше – итого – 46423.
Мирная жизнь стоит дорого
Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
Больше оптимизма и смелости, кто запер- трусливые шакалы, которые получив пинка скроются в своих норах? Будьте смелее и чаще пинайте врага.
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16 час.
ОЛЕГ ОЛЕГ
Спорный момент . Есть данные ... доказательства ? Вложение Германии в подводный флот - противовес Великобритании, которая в то время ( имея Индию) , действительно тратило на флот больше средств , чем на сухопутных армию . Да , Германия строила и большие военные корабли, но их у Германии было в несколько раз меньше , чем у Англии
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2 час.
Михаил Сенников
автор - дебил или засланец! задача статьи - создать подоплеку к разобщению родов войск! завтра он напишет, что ВДВ - элита, остальные чмо, послезавтра, что артиллерия - боги войны,... а по факту ЧТО?! ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ!!! а должно быть содружество! мощь ВС во взаимодействии!
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1 час.
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