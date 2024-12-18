Мирная жизнь стоит дорого

Больше оптимизма и смелости, кто запер- трусливые шакалы, которые получив пинка скроются в своих норах? Будьте смелее и чаще пинайте врага.

ОЛЕГ ОЛЕГ

Спорный момент . Есть данные ... доказательства ? Вложение Германии в подводный флот - противовес Великобритании, которая в то время ( имея Индию) , действительно тратило на флот больше средств , чем на сухопутных армию . Да , Германия строила и большие военные корабли, но их у Германии было в несколько раз меньше , чем у Англии