Освобождение Работино станет хлесткой пощечиной для Зеленского

Боевые действия шли и всю Страстную неделю. Российская аэроразведка выследила редкие образцы западных вооружений: две установки HIMARS, их пытались спрятать в лесу, и немецкую ПВО IRIS-T, накрытую сеткой.
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