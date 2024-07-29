Пассажирам сошедшего с рельсов под Волгоградом поезда компенсируют проезд

Пассажирам поезда Казань – Адлер, сошедшего с рельсов в Волгоградской области, будет возмещена стоимость билетов и начислены бонусы, информирует Федеральная пассажирская компания (ФПК) в своем Telegram-канале.
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