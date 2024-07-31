Рябков: Белоусов предупредил Остина о возможности неуправляемой эскалации

Министр обороны России Андрей Белоусов в разговоре с шефом Пентагона Ллойдом Остином, который состоялся 12 июля, направил ему "очень " о возможности неуправляемой эскалации, заявил ТАСС замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
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