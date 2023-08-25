Ямальский гуманитарный груз прибыл в Волновахский район

Канцелярию, книги и школьные принадлежности волонтеры «Единой России» передали сегодня, 25 августа, школе Волновахи Партийцев за доставку гуманитарной помощи поблагодарила исполняющая обязанности директора Волновахской школы №4 Людмила Бондаренко.