Аналитик Юшков: Турция неофициально перепродает российские ресурсы в Европу

Турция занимает первое место по закупкам российских нефтепродуктов, при этом "подозрительно" наращивая их объемы соразмерно с поставками ресурсов в Европу, заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.
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