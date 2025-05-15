Семибратов: ВС России ответит Киеву на срыв переговоров военным путем

Заместитель директора Института стратегических исследований Российского университета дружбы народов Евгений Семибратов считает, что Киев может нарушить ход переговоров в Стамбуле, что, в свою очередь, может вызвать ответную реакцию со стороны России.
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