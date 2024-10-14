СМИ: Чехия потратила на российское сырье больше, чем на помощь Украине

€7 млрд (740 млрд руб.) потратила Чехия за два года на закупки нефти и газа из России, что в пять раз больше той суммы, что страна выделила на помощь Украине, 14 октября сообщило издание Politico со ссылкой на аналитический отчет Центра изучения демократии (CSD) и Центра исследований энергетики и чистоты воздуха (CREA).