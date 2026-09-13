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В РПЦ разъяснили порядок прохода к мощам Спиридона в Храме Христа Спасителя

В РПЦ разъяснили порядок прохода к мощам Спиридона в Храме Христа Спасителя

В Русской православной церкви (РПЦ) сообщили о порядке прохода к мощам святителя Спиридона Тримифунтского, которые расположены в Храме Христа Спасителя в Москве.

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