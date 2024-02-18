В 2023 году петербуржцы охотнее покупали Chery, Haval и Geely, чем Lada. Итоги продаж новых авто в Санкт-Петербурге от «Автостата»

«Автостат» опубликовал статистику продаж новых автомобилей в Санкт-Петербурге в 2023 году. Если у москвичей в прошлом году самым популярным автомобилем оказался Geely Coolray, то номер один в Северной столице – Lada Granta: за прошлый год петербуржцы купили 4551 «Гранту».
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