Российские войска освободили Александрополь в ДНР

Потери ВСУ на этом направлении за минувшие сутки составили более 490 военнослужащих.фото: t.me/RosgvardOfficialНаселенный пункт Александрополь в Донецкой Народной Республике перешел под контроль российской армии, сообщает 17 мая пресс-служба Минобороны РФ.