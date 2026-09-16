ВАЗ-2115 вспыхнул на ходу в Архангельской области: спас водителя

Пожар в автомобиле «ВАЗ-2115» произошёл вечером 15 сентября на первом километре Наводовского шоссе. Как рассказали в агентстве ГПС и ГЗ Архангельской области, во время движения у машины загорелся топливный бак.
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