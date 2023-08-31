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Анна Семенович: «Хочу заступиться за Горбачеву. Не каждый взрослый мужик справится с такой физической и психологической нагрузкой»

«Смотрю, как все сейчас обсуждают пропавшую девочку-фигуристку Алину Горбачеву, очень талантливая девочка, все тренеры это про нее говорят, за ней большое будущее.

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