Ограбление Аргентины: расплата за выбор Милея

Больше полувека назад я открытым текстом сказал: за все надо либо платить, либо расплачиваться. За десятилетия господства леваков Аргентина – серебряная – заплатила избранием в президенты адепта тоталитарной секты "либералы".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии