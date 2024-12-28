Французский политик: Зурабишвили должна уйти, а не совершать госпереворот

Надежда Протухшую французскую солому навынос!) Но, боюсь, что на завтра эта старуха Изергиль подготовила шоу с купленными журналистами и митингующей оппой!((😡

виталий панов В 00 час 00 мин 29.12 2024 г. полномочия Зурабишвили заканчиваются! Так что тёпленькую прямо из постели в тюремную камеру!