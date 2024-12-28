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Французский политик: Зурабишвили должна уйти, а не совершать госпереворот

Французский политик: Зурабишвили должна уйти, а не совершать госпереворот

Президент Грузии Саломе Зурабишвили (полномочия истекают 29 декабря 2024 года) должна быть задержана правоохранителями и оказаться в местах лишения свободы, если добровольно не покинет свой пост и попытается узурпировать власть.

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Комментарии
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Надежда
Протухшую французскую солому навынос!) Но, боюсь, что на завтра эта старуха Изергиль подготовила шоу с купленными журналистами и митингующей оппой!((😡
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11 час.
виталий панов
В 00 час 00 мин 29.12 2024 г. полномочия Зурабишвили заканчиваются! Так что тёпленькую прямо из постели в тюремную камеру!
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8 час.
Надежда
Какая постель, эта старая дрянь уже на улицах бузит с оппой!(
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8 час.

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