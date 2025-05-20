В Красноярском крае выявлен опасный вредитель в овощах из Казахстана

Как пишет «НИА-Красноярск», в двух партиях белокочанной капусты (общим весом 40 тонн) и одной партии репчатого лука (20 тонн) был выявлен западный цветочный трипс — насекомое, представляющее серьёзную угрозу для агропромышленного комплекса.
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