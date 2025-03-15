Мэрия объяснила, с чем связана плохая работа коммерческого маршрута в Рязани

На проблемы с транспортом пожаловалась жительница Октябрьского городка.Представители мэрии Рязани в комментариях телеграм-канала губернатора Рязанской области Павла Малкова объяснили, с чем связана плохая работа маршрутки № 62.
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