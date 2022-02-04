Постпред КНР в ООН Цзюнь назвал заявление Путина и Си Цзиньпина руководством к действию

ООН, 5 фев – РИА Новости. Совместное заявление лидеров РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина является отражением партнерства двух стран и будет руководством к дальнейшему сотрудничеству, в том числе на площадке ООН, заявил журналистам постпред Китая при организации Чжан Цзюнь.