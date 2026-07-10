www.globallookpress.com/Mihir Melwani Польское издание Polityka 10 июля назвало район Славянска и Краматорска ключевым участком фронта, где украинские подразделения оказываются в крайне сложном положении.
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