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Несекретные материалы

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Российские операторы мобильной связи собираются повысить в 2025 году стоимость тарифов на 10-15%

В наступающем 2025 году подавляющее большинство отечественных телекоммуникационных компаний (не менее 95%), предоставляющих населению услуги мобильной связи, платного телевидения и телефонии, а также домашнего интернета намерены поднять тарифы за оплату.

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Снова мобильные барыги ныть начали и грозят поднять расценки на свою гомно связь.
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