Российские операторы мобильной связи собираются повысить в 2025 году стоимость тарифов на 10-15%

В наступающем 2025 году подавляющее большинство отечественных телекоммуникационных компаний (не менее 95%), предоставляющих населению услуги мобильной связи, платного телевидения и телефонии, а также домашнего интернета намерены поднять тарифы за оплату.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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