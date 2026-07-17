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Мировое обозрение

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Трамп: Глубинное государство скрывало данные о вмешательстве в выборы США

Трамп: Глубинное государство скрывало данные о вмешательстве в выборы США

Трамп снова бьёт по «глубинному государству». На этот раз — с новым компроматом. В своём обращении из Белого дома он заявил: чиновники из разведки активно прятали данные о вмешательстве Китая в выборы США.

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