Трамп: Глубинное государство скрывало данные о вмешательстве в выборы США

Трамп снова бьёт по «глубинному государству». На этот раз — с новым компроматом. В своём обращении из Белого дома он заявил: чиновники из разведки активно прятали данные о вмешательстве Китая в выборы США.
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