Энциклопедия Техники

430 подписчиков

Странная экзопланета вращается в системе в 300 световых годах от Земли

Странная экзопланета вращается в системе в 300 световых годах от Земли

﻿﻿Странная экзопланета вращается вокруг системы в 300 световых годах от Земли. Ему всего 15 миллионов лет, что намного тяжелее моделей, предсказывающих образование и эволюцию газовых гигантов.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх