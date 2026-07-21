Россияне более чем в восемь раз увеличили покупки саженцев и электростанций для дач

В России зафиксирован резкий рост спроса на товары для строительства и садоводства. Заказы саженцев, рассады и корней растений на одном из популярных маркетплейсов выросли более чем в восемь раз, а солнечных и ветряных электростанций — в 2,6 раза.
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