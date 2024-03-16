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Руи Хатимура о встрече с «Уорриорз»: «Нас ждет важный матч, почти что плей-офф»

За последние 10 месяцев «Лейкерс» и «Уорриорз» провели в сумме 10 матчей с результатом 5-5. Сейчас обе команды ведут борьбу за попадание в плей-офф.

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