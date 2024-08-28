Жаркая погода сохранится в Москве до конца августа

Жаркая погода продолжает радовать жителей Москвы и Московской области. По прогнозам Гидрометцентра, 28 августа в столице ожидаются 29-градусные температуры, а ветер будет дуть с севера со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.
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