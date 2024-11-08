Россиянам планируют напоминать об окончании ОСАГО через «Госуслуги»

В России начнут напоминать на «Госуслугах» об окончании действия полиса ОСАГО. Такой функционал Национальная страховая информационная система (НСИС) сейчас разрабатывает с Минцифры, сообщил «Известиям» гендиректор НСИС Николай Галушин.
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