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Россиянам планируют напоминать об окончании ОСАГО через «Госуслуги»

Россиянам планируют напоминать об окончании ОСАГО через «Госуслуги»

В России начнут напоминать на «Госуслугах» об окончании действия полиса ОСАГО. Такой функционал Национальная страховая информационная система (НСИС) сейчас разрабатывает с Минцифры, сообщил «Известиям» гендиректор НСИС Николай Галушин.

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Комментарии
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Виктор Галкин
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