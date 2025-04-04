NBC узнал о совете Трампу не звонить Путину до согласия на прекращение огня

Президент США Дональд Трамп готов провести телефонный разговор с Владимиром Путиным, однако его советники настоятельно рекомендуют отложить звонок, пока Россия не согласится на полное прекращение огня на Украине.
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