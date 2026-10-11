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Царьград

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Православные челябинцы прошли крестным ходом по городу

Православные челябинцы прошли крестным ходом по городу

Знаковое шествие состоялось в день памяти святых митрополии. Сегодня, 11 октября, в Челябинске состоялось масштабное общегородское шествие, приуроченное к празднованию Собора святых Челябинской митрополии.

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