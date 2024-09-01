Миранчук впервые сыграл в старте «Атланты» – в матче МЛС с «Шарлотт». У него 1 удар и 82,3% точных передач

Российский полузащитник «Юнайтед» принял участие в матче регулярного чемпионата МЛС. Он вышел в стартовом составе, тогда как в своей дебютной игре в лиге против «Лос-Анджелес Гэлакси» (0:2) появился на поле во втором тайме.