Украинские спецслужбы взломали телеграм-канал курского депутата

<p style="text-align:justify"><strong>Депутат Максим Васильев не раз оказывался в центре скандалов – то из Мексики записывает приветственные видео, когда бойцы, рискуя жизнью, защищают родной край, то в сеть попадают кадры с ним в пьяном состоянии.