KurskTV.Ru
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

KurskTV.Ru

4 подписчика

Украинские спецслужбы взломали телеграм-канал курского депутата

<p style="text-align:justify"><strong>Депутат Максим Васильев не раз оказывался в центре скандалов &ndash; то из Мексики записывает приветственные видео, когда бойцы, рискуя жизнью, защищают родной край, то в сеть попадают кадры с ним в пьяном состоянии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх