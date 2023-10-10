Полиция начала розыск подростков-садистов из «Ашана» в Новосибирске

Издевательства над ребенком произошли 9 октября на Родниках. По информации жительницы Новосибирска Марины Раскаткиной, толпа подростков загнала ребенка на нижний ярус подземной парковки «Ашана», мальчик забился в угол, школьники наносили удары.
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