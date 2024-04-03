Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 846 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Гурский
    это не глупость. МИД правильно делает. Иначе они уедут к Англосаксам или в ЕС. А там будут отвечать "ну ведь вы не во...МИД РФ потребовал...
  • Вад Кук
    Опять все растащатКакое госимуществ...
  • Татьяна Бутова
    Кто такой блинкин, чтобы что-то заявлять  о Президенте нашей страны? козявкаБлинкен не исключ...

В Гааге начал работу Реестр оценки ущерба Украине

В Гааге начал работу Реестр оценки ущерба Украине

2 апреля в Гааге была проведена конференция «Восстановление справедливости для Украины». В её рамках было объявлено, что свою работу начал Реестр оценки ущерба Украине, куда украинцы смогут подавать заявления на материальную компенсацию ущерба от военных действий с Россией.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Гаага фальшивый суд,как и МУС,там нет закона,там политика,чего быть не должно.Перед Законом все едины!
Ответить
18 час.
Eduard
А сами как отжать Украину думают!
Ответить
18 час.
Eduard
Гаагский суд эти дураки в паричках самих судить надо,за соучастие в преступлениях Украины!
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх