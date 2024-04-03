2 апреля в Гааге была проведена конференция «Восстановление справедливости для Украины». В её рамках было объявлено, что свою работу начал Реестр оценки ущерба Украине, куда украинцы смогут подавать заявления на материальную компенсацию ущерба от военных действий с Россией.
В Гааге начал работу Реестр оценки ущерба Украине
Комментарии
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Eduard
Гаага фальшивый суд,как и МУС,там нет закона,там политика,чего быть не должно.Перед Законом все едины!
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18 час.
Eduard
А сами как отжать Украину думают!
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18 час.
Eduard
Гаагский суд эти дураки в паричках самих судить надо,за соучастие в преступлениях Украины!
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18 час.
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