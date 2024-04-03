В Гааге начал работу Реестр оценки ущерба Украине

2 апреля в Гааге была проведена конференция «Восстановление справедливости для Украины». В её рамках было объявлено, что свою работу начал Реестр оценки ущерба Украине, куда украинцы смогут подавать заявления на материальную компенсацию ущерба от военных действий с Россией.