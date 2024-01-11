Бочкарев: Барельефы Чижевского подворья отреставрируют при строительстве жилого комплекса

Реставрация проходит под руководством Мосгорнаследия В рамках строительства жилого комплекса Nicole, расположенного на улице Никольской, инвестор финансирует реставрацию лепных барельефов знаменитого парфюмерного магазина «Ралле и Ко».
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