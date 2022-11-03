В Якутии определили победителей регионального этапа Всероссийского конкурса детских рисунков «Мои родители работают в полиции»

В МВД по Республике Саха (Якутия) подведены итоги регионального этапа конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции», который проводится ежегодно в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.
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