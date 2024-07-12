Большинство россиян сокращают траты перед отпуском

76% опрошенных россиян обычно сокращают расходы перед отпуском. 67% делают покупки по акциям и скидкам, 45% составляют список покупок, чтобы не покупать лишнего, почти четверть россиян отказываются от походов в кафе и рестораны.
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