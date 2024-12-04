Сегодня день траура по крутому девайсу

﻿﻿Я готовил для вас материал о самых редких и крутых вещах Японии.к сожалению, я накосячил. К сожалению, у устройства есть некоторые общие проблемы с японскими мониторами: полимерный клей, скрепляющий поляризатор, разрушается, теряет прозрачность и приводит к пожелтению дисплея.