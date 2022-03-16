Будущее этнокультурных традиций семьи обсудили за круглым столом в Уссурийске

Сохранение и развитие этнокультурных традиций семьи, с какими проблемами сталкивается семья в многонациональном Приморском крае — эти и другие вопросы обсудили за круглым столом, который прошел в Уссурийске, сообщает корр.
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