В Челябинской области правоохранители раскрыли канал контрабанды стероидов

Сотрудники Главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД России по Челябинской области завершили расследование уголовного дела в отношении преступной группы, занимавшейся контрабандой анаболических стероидов.
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