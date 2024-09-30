США поставят Украине планирующие бомбы JSOW без двигателей

Соединенные Штаты в рамках очередного пакета помощи поставят Украине планирующие бомбы AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW) без двигателей, поэтому возможность их применения ограничится до 130 километров.
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