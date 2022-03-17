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Таунс посмеялся над Уэстбруком, который запустил «сквозняк»

Таунс посмеялся над Уэстбруком, который запустил «сквозняк»

Центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс посмеялся над разыгрывающим «Лейкерс» Расселлом Уэстбруком. Уэстбрук на последних минутах матча между командами запустил «сквозняк» из-за дуги.

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