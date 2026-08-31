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Север Пресс

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Продавец на маркетплейсе отказался возвращать деньги за бракованный товар

Продавец на маркетплейсе отказался возвращать деньги за бракованный товар

Житель Ачинска Красноярского края столкнулся с абсурдным отказом при попытке вернуть бракованную деталь, купленную на маркетплейсе.

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