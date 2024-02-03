Школьники по телефону разыграли спасателей в Новосибирске

Инцидент произошел 2 февраля. Мальчику, который убежал от старшего брата, якобы всего 6 лет. Опасность озера Квадратка в том, что там есть две протоки, из-за которых лед не везде прозрачный и местами имеются промоины.
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