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Экс-голкипер «Локомотива» Гильерме — о Сафонове: «Другие бы на его месте махнули рукой, а он пахал на тренировках»

Экс-голкипер «Локомотива» Гильерме — о Сафонове: «Другие бы на его месте махнули рукой, а он пахал на тренировках»

Бывший голкипер «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме поделился мнением о карьерных успехах российского голкипера Матвея Сафонова в составе французского «ПСЖ».

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