В Белом доме не признали, что Россия сбила шесть украинских ракет ATACMS

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби не стал подтверждать информацию о сбитых российскими военными украинских ракетах ATACMS американского производства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии