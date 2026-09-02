WTI CRUDE OIL: $95–97 Could Decide the Next Major Move Crude Oil Futures NYMEX:CL1! EdgeTradingJourney WTI remains one of the markets I am watching closely as price approaches a key higher-timeframe area.
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