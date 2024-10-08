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Царьград

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Сумма замороженный в Нидерландах русских активов резко сократилась в 7 раз

Сумма замороженный в Нидерландах русских активов резко сократилась в 7 раз

Сумма российских активов в банках Нидерландов сократилась почти в семь раз.В начале 2024 года сумма активов попавших под санкции граждан России составляла порядка 660 миллионов евра, теперь же речь идет менее чем о 100 миллионах евро.

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