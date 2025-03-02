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Мода и Шоу-бизнес

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Сергей Никоненко назвал Юру Борисова талантливым актером

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Народный артист РСФСР актер и режиссер Сергей Никоненко в беседе с ТАСС назвал Юру Борисова хорошим актером, а также рассказал, что премия «Оскар» для него не имеет значения и отечественные награды он считает гораздо важнее.

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