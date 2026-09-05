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Спорт Уик-Энд

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Из-за них «Зенит» проиграл ЦСКА на своём поле: три абсолютно худших игрока матча

Из-за них «Зенит» проиграл ЦСКА на своём поле: три абсолютно худших игрока матча

Третье поражение «Зенита» за семь туров и второе - на своём поле. Совсем не чемпионский ход питерцев по РПЛ.

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